Plaga na rosyjskim niebie. Moskwa nie radzi sobie z naglącym problemem

Jak wskazuje doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko, w ciągu dwóch ostatnich dni doszło do awarii pięciu samolotów rosyjskich linii lotniczych.

Rosja: Kilka awarii samolotów w ciągu dwóch dni. W tle zachodnie sankcje

Chodzi m. in. o maszynę Airbus A321 w barwach Aeroflot , która lądowała awaryjnie w Pułkowie w Sankt Petersburgu, ponieważ doszło do usterki klimatyzacji w kokpicie, czy o samolot Boeing 737 , który musiał zejść na ziemię w Jużno-Sachalińsku, gdy zapaliła się sygnalizacja spadku ciśnienia w jednym z sześciu kół podwozia.

Heraszczenko zwrócił uwagę na fakt, że maszyny rosyjskich przewoźników ulegają częstym awariom, ponieważ - ze względu na zachodnie sankcje - linie zostały pozbawione nowych części zamiennych i możliwości właściwej konserwacji swoich samolotów. To właśnie ten czynnik urzędnik uznał za prawdopodobną przyczynę problemów.

Awaryjne lądowanie na Syberii. Samolot wciąż stoi na polu

Jak informowaliśmy we wtorek 21 listopada, w połowie września doszło do awaryjnego lądowania samolotu Airbus A320 linii lotniczych Ural Airlines lecącego z Soczi do Omska. Maszyna osiadła na polu pszenicy w obwodzie ubińskim na Syberii.