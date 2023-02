E-recepta online – internetowa recepta, która może szybko rozwiązać twój problem. Sprawdź, w jakich sytuacjach się przyda

Środki dostępne w automacie na kampusie określane są jako "antykoncepcja awaryjna", można je stosować do 72 godzin od stosunku płciowego i zabezpieczają przed niechcianym zajściem w ciążę.

Pigułki są stale uzupełniane, a jedna kosztuje 30 dolarów - o 20 dolarów mniej niż w przypadku regularnej ceny w aptece.

W automacie oprócz "Planu-B" można kupić również inne leki m.in. przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Pigułki bez recepty od wielu lat

- Czasami w pobliskiej aptece kończą się zapasy. W przypadku braku dostępności antykoncepcji awaryjnej sytuacja może zrobić się nerwowa. Mając na uwadze to oraz niższą cenę środków z automatu, to jest to naprawdę duża ulga - powiedziała w rozmowie z serwisem Axios Neharika Rao, studentka drugiego roku i przewodnicząca samorządu studenckiego, pomysłodawczyni akcji.

Reklama

Wniosek o instalację "automatu" powstał w zeszłym roku, gdy Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Roe v. Wade. Na jego mocy od lat 70-tych uznawano, że aborcja w USA jest zgodna z prawem. Od zeszłego roku o tym, czy zabieg jest legalny, decydują władze stanowe.

Pigułki antykoncepcji awaryjnej w USA są sprzedawane bez recepty od 2014 r.

Reakcja pro-life. "Brak troski o zdrowie kobiet"

Fox News zwraca uwagę, że montaż automatu został sfinansowany z prywatnych pieniędzy w ramach kampanii Emergency Contraceptive For Every Campus (Antykoncepcja Awaryjna Na Każdym Kampusie - red.). Ruch współpracuje z samorządami studenckimi w ponad 30 stanach m.in. z Uniwersytetem Columbia, Stanford i Harvardem. Aktywiści mogą pomóc w sfinansowaniu automatu z antykoncepcją, a w przypadku braku zgody uczelni "promować i prezentować alternatywne metody dostępu do środków".

Sprzeciw wobec akcji w Waszyngtonie wyraziła regionalna koordynator organizacji pro-life Students for Life of America Shaohannah Faith. W mailu cytowanym przez Fox News stwierdziła, że postawienie automatu "pokazuje brak troski o zdrowie kobiet na kampusie". Według niej dystrybucja tabletek w sposób podobny do cukierków i czipsów "jest zarówno lekkomyślna, jak i rozczarowująca".