Zmasowany atak na Moskwę. "Sygnał dla Władimira Putina"

Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę to sygnał dla Władimira Putina - powiedział szef kijowskiego, rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko. Dodał, że atak ze strony Kijowa miał zmusić przywódcę Rosji do przemyślenia propozycji Ukrainy o wstrzymaniu ognia. Zdaniem Kowałenki "drony mogą lecieć w kierunku Moskwy cały czas" i choć część z nich zostanie strącona, to "nie ratuje to Rosjan przed paniką".