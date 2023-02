Polska Gwałty i nielegalna aborcja na 17-latce. W Afryce "działa" Grupa Wagnera

Nowa usługa organizacji TST (The Satanic Temple) ma zapewnić pacjentkom wsparcie emocjonalne i religijne, a także ułatwić dostęp do pigułek aborcyjnych. Jedynym kosztem, z którym muszą liczyć się zainteresowane osoby, jest opłata za leki z apteki - zwykle wynosi ok. 90 dolarów (ok. 385 złotych).

"Placówka w Nowym Meksyku jest obsługiwana przez licencjonowany personel medyczny. Z ich usług mogą skorzystać mieszkańcy stanu, którzy ukończyli co najmniej 17 lat, nie są w ciąży dłużej niż 11. tygodni i nie mają przeciwwskazań do przeprowadzenia aborcji" - podaje stacja Fox News.

"Matka Alito nie miała wyboru"

Pełna nazwa kliniki brzmi "The Samuel Alito's Mom's Satanic Abortion Clinic" - ("Satanistyczna Klinika Mamy Samuela Alito"). Samuel Alito to sędzia Sądu Najwyższego i autor opinii większości w sprawie Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Orzeczenie sędziów doprowadziło do uchylenia decyzji w sprawie Roe v. Wade, na mocy której od lat 70-tych uznawano aborcję za zgodną z amerykańską konstytucją.

"W 1950 r. matka Samuela Alito nie miała wyboru. Spójrzcie, co się stało. Przed rokiem 1973 lekarze, którzy przeprowadzali aborcje, mogli stracić licencje i pójść do więzienia. Nazwa kliniki przypomina ludziom, jak ważne jest prawo do kontrolowania własnego ciała" - przekazał w cytowanym przez media oświadczeniu Malcom Jarry, współzałożyciel Świątyni Satanistycznej.