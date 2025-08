- Po raz kolejny (Trump - red.) pokazał całemu światu, że "pałka nuklearna" jest w jego rękach . To jest metoda zastraszania, ale nie grozi to jakimikolwiek działaniami - zapewniał Wodołocki.

"Czy Miedwiediew naprawdę rzuca tak swobodnie słowem na 'N'? Czy naprawdę to powiedział, czy to tylko wytwór mojej wyobraźni? Jeśli to powiedział i zostanie to potwierdzone, proszę poinformować mnie natychmiast" - odgryzał się przywódca USA.