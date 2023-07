Romans utrzymywany był w tajemnicy przez ponad rok. Mężczyzna, określany jako pacjent A, był dializowany w placówce, w której pracowała Penelope Williams. W styczniu ubiegłego roku para spotkała się na szpitalnym parkingu, aby uprawiać seks. Noc zakończyła się śmiercią mężczyzny. Kiedy stracił przytomność, 42-latka nie zdecydowała się na wezwanie karetki.

Kobieta zadzwoniła do swojego przyjaciela, który namawiał ją do wezwania medyków, jednak mimo to pielęgniarka zwlekała. "Płakała, była zrozpaczona i prosiła o pomoc, próbując wytłumaczyć, że ktoś umarł" - cytuje wypowiedź kolegi Williams Fox News. To właśnie on poinformował pogotowie ratunkowe o sytuacji.

Kiedy karetka zjawiła się na miejscu, w samochodzie zastano półnagiego mężczyznę, który nie wykazywał czynności życiowych. "The Times UK" podaje, że pacjent A zmarł z powodu "niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek wywołanej epizodem medycznym".