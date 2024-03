Władze największego miasta na północy Niemiec stanęły przed poważnym problemem dotyczącym zakwaterowania uchodźców. Dotychczasowe miejsca noclegowe są przepełnione , a nowi migranci wciąż przybywają do miasta. Aby ograniczyć - a w najlepszym wypadku - wykluczyć ryzyko bezdomności , hamburscy rządzący zdecydowali się na nadzwyczajne środki.

Hamburski ratusz wystosował pismo do rad okręgowych (rad dzielnic - red.), by w poszczególnych częściach miasta przygotować każdy wolny teren czy nieruchomość do ustawienia specjalnych namiotów.