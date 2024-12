- Pasterze Kościoła są wezwani do czujności - mówił papież, który w niedzielę złożył wizytę na Korsyce. Franciszek apelował do księży, by wystrzegali się grup "podsycających podziały polityczne". Jego zdaniem niektóre "odmiany duchowości" dążą do "samouwielbienia poprzez podsycanie ciasnoty umysłowej, podziałów i postaw wykluczających".