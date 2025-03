Historię pochodzącego z Teksasu Nate'a Vance'a opisuje francuski "Le Figaro". Jest on blisko spokrewniony z wiceprezydentem USA. Matka J.D. Vance'a, Beverly jest siostrą jego ojca Jamesa .

Mężczyzna od pierwszych tygodni brał aktywny udział w pomocy Ukrainie w obronie przed rosyjską agresją . Jako ochotnik trafił do 108. Brygady Strzelców Specjalnych "Wilki Da Vinci".

- J.D. jest dobrym człowiekiem, inteligentnym. Kiedy krytykował pomoc dla Ukrainy myślałem, że to tylko gra polityczna, że próbuje zadowolić pewien elektorat. Ale to co zrobili z Zełenskim, było zasadzką, przesiąkniętą absolutną hipokryzją - stwierdził.