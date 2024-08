Kościół w zsekularyzowanym społeczeństwie? Papież: To nie powinno dziwić

Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników Forum Europejskiego zwrócił uwagę młodych na wzrastającą w Europie "falę populizmu". - Niektóre ideały zniknęły, a pewne zasady, dotyczące zachowań wobec najsłabszych członków społeczeństwa, zostały zepchnięte na drugi plan - zaznaczył Ojciec Święty. Jak dodał, dziś "Kościół wezwany jest to tego, by żyć w zsekularyzowanym społeczeństwie".