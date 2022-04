Papież Franciszek przeprasza kanadyjskich Indian. "Mea culpa"

Papież przeprosił kanadyjskich Metysów, Inuitów i Indian za dekady cierpień w szkołach z internatem, do których przymusowo wysyłano dzieci rdzennych mieszkańców. Watykaniści uznali słowa Franciszka za kolejne historyczne mea culpa skierowane w piątek do przedstawicieli rdzennej ludności Kanady. "Do zobaczenia w Kanadzie" - powiedział papież na zakończenie spotkania potwierdzając swój zamiar udania się do tego kraju.

Zdjęcie Wizyta rdzennych mieszkańców Kanady w Watykanie / PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP