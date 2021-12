Papież Franciszek: Los migrantów to społeczny skandal ludzkości

Podczas audiencji generalnej w Watykanie ​papież Franciszek apelował, by nie zamykać oczu na los migrantów, który nazwał "społecznym skandalem ludzkości". Wezwał do modlitwy za wszystkich prześladowanych, którzy są ofiarami niesprzyjających okoliczności politycznych, historycznych, osobistych. Zwrócił się także do Polaków: Dziękujmy za otrzymane łaski mimo trudności naszych czasów.

Zdjęcie Papież Franciszek Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie / PAP/EPA/Riccardo Antimiani / PAP