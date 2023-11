Pakistan wciela drakońskie prawo. Trwa "wyłapywanie"

Większość cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium Pakistanu stanowią obywatele Afganistanu, których liczbę UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców - red.) szacuje na 3,7 mln. Spośród nich ok. 2 mln przebywa w Pakistanie bez wymaganych do tego dokumentów. 700 tys. z nich uciekło do Pakistanu po przejęciu władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku.