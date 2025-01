Wśród 20 ofiar znaleźli się dwaj obywatele Chin i jeden obywatel Indii - przekazał agencji Reutera Gatwech Bipal, minister informacji i łączności stanu Unityl. Wszyscy to pracownicy przedsiębiorstwa naftowego.

Sudan Południowy. Katastrofa lotnicza, jedna osoba przeżyła

Dodatkowo agencja AFP informuje, że maszyną podróżowało co najmniej 16 obywateli Sudanu Południowego . Na pokładzie było również dwóch pilotów.

Jedna osoba przeżyła katastrofę. - Ocalały, inżynier z Sudanu Południowego pracujący na polu naftowym, został przewieziony do szpitala stanowego Bentiu, powiedział minister Bipal dla AFP.

Sudan Południowy. Katastrofa lotnicza tuż po starcie

Samolot wystartował z lotniska na polu naftowym w stanie Unity około godz. 10:30 czasu miejscowego. Maszyna miała lecieć do Dżuby, stolicy Sudanu Południowego. Spadła około 500 metrów od pasa .

Samolot to Beechcraft 1900D wyprodukowany w 2001 roku. Należał do linii Light Air Service, które wyczarterowały go dla konsorcjum naftowego Greater Pioneer Operating Company