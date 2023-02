Dziewczyna z Warrington i chłopak z Leigh usłyszeli zarzut zabójstwa i zostaną postawieni przed sądem w Liverpoolu w czwartek. Policja ujęła nieletnich, gdy składali wyjaśnienia w towarzystwie swoich rodziców.

Zdaniem prokurator Leanne Gallagher zbrodnia, jakiej dopuścili się nastolatkowie była "niezwykle brutalna i bezwzględna", stąd wniosek o umieszczenie ich w areszcie - informuje "Daily Mail".

Policja z Cheshire początkowo wykluczała, że do morderstwa doszło z pobudek związanych z nienawiścią. We wtorek funkcjonariusze dotarli jednak do nowych dowodów. Fakty wskazują, że sprawcy mogli być motywowani hejtem.

Wielka Brytania. Brianna Ghey zadźgana w parku. Ujęto sprawców

Do zabójstwa doszło w sobotę po południu na ścieżce w parku w miejscowości Culcheth w dystrykcie Warrington.

Policja została wezwana po godzinie 15 (godz. 16 czasu polskiego - przyp. red.). Ciało Brianny Ghey miało wiele ran kłutych, a jej życia nie udało się uratować. Zgon dziewczyny stwierdzono na miejscu. Sekcję zwłok przeprowadzono w niedzielę.

Gdy informacja o śmierci popularnej na TikToku transeksualnej 16-latki obiegła cały kraj, w wielu miastach Wielkiej Brytanii zorganizowano czuwania, by uczcić pamięć zamordowanej.