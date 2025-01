Skandal w Ukrainie? "Zaczęła się rozpadać przed dotarciem na front"

Nowa ukraińska 155. oddzielna brygada zmechanizowana zaczęła się "rozpadać" jeszcze przed dotarciem na front - pisze francuski "Le Monde". O masowej dezercji w tej szkolonej we Francji jednostce głośno zrobiło się w grudniu. - Otrzymaliśmy rozkaz bojowy i nie odstąpimy od niego. To trudne, ale trzymamy się - zdradza teraz jeden z żołnierzy. Francuski dziennik ocenia, że sytuacja to skandal "cios dla Kijowa". Do sprawy odniósł się naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski.