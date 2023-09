Włochy: Drastyczne zaostrzenie przepisów. Wysokie mandaty i kary dla recydywistów

Przewidziano m.in . zwiększenie kar za używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Za pierwsze tego typu wykroczenie grozić ma mandat w wysokości od 422 do 1697 euro (obecnie 165-660 euro) lub zawieszenie prawa jazdy na okres od 15 dni do dwóch miesięcy. W przypadku przyłapania po raz kolejny, kierowcom ma grozić mandat do 2588 euro i utrata prawa jazdy nawet na trzy miesiące.

Zmiany dotyczą również jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Grozić ma za to utrata prawa jazdy nawet na trzy lata. W przypadku osób, które zostały już na tym przyłapane, dopuszczalny poziom alkoholu we krwi ma być obniżony do zera, co ma być egzekwowane m.in. przez obowiązkową instalację specjalnych urządzeń w samochodach.