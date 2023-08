Zgodnie z wynikami badań opublikowanych w sierpniu, przeprowadzonych przez naukowców z Chin i Wielkiej Brytanii, zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do wzrostu oporności na antybiotyki. Jak się okazuje, dotyczy to ludzi w każdym kraju i na wszystkich kontynentach. Zależność ta wzmocniła się z czasem, wraz ze zwiększającym się stale poziomem zanieczyszczenia powietrza, który zbiegł się z coraz większym wzrostem oporności na antybiotyki.

Badania na temat oporności na antybiotyki. "Mocne dowody"

"Nasza analiza przedstawia mocne dowody na to, że rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem oporności na antybiotyki" - przekazali naukowcy z Chin i Wielkiej Brytanii, dodając: "ta analiza jest pierwszą, która pokazuje, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na globalną oporność na antybiotyki". Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Lancet Planetary Health.

Oporność na antybiotyki to jedno z najszybciej rozwijających się zagrożeń dla zdrowia ludzi, które może dotknąć osoby w różnym wieku i we wszystkich krajach. Zgodnie z szacunkami obecnie około 1,3 miliona osób rocznie umiera z tego powodu.

Choć wciąż najbardziej przyczyniają się do tego niewłaściwe dobrane oraz nadużywane antybiotyki stosowane w leczeniu infekcji, badanie sugeruje, że sytuację znacznie pogarsza wzrastający poziom zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza największym zagrożeniem