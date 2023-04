We wtorek rano ponad milionowe miasto Chiang Mai w północnej Tajlandii miało niemal najgorsze powietrze na świecie. Według szwajcarskiej platformy IQAir tego poranka gorzej oddychało się tylko w stolicy Nepalu, Katmandu. Jeszcze niedawno tajlandzkie miasto zajmowało w rankingu pierwsze miejsce, a w połowie kwietnia stężenie zawieszonych w powietrzu pyłów PM 2,5 ponad 30-krotnie przekraczało tam normy Światowej Organizacji Zdrowia.

Efektem złej jakości powietrza są spadające przychody z turystyki i przeciążenie miejscowych szpitali. Miejscy aktywiści mówią, że smog skraca życie mieszkańców regionu nawet o pięć lat.

Północna Tajlandia od kilku lat mierzy się z narastającym problemem sezonowego smogu. Ma to związek z postępującymi zmianami klimatu i przestawieniem się miejscowych rolników na nowe rodzaje upraw. Powietrze staje się gęste od dymu na początku roku, w miarę jak kończą się deszcze, robi się gorąco, a właściciele pól zaczynają je masowo wypalać. W czasie suchej i bezwietrznej pogody w środkowej i północnej części kraju wybuchają też pożary lasów.

Praca z domu, kolejki w szpitalach

W 2019 roku Chiang Mai - przyciągające gości swoją historią, cenami niższymi niż w kurortach na południu i dostępem do górskich szlaków - odwiedziło prawie 11 mln turystów. W tym roku, mimo szczytu sezonu, wczasowiczów widać niewielu. Regionalne stowarzyszenie hotelarzy poinformowało, że w ubiegłym tygodniu w mieście zajętych było tylko 45 proc. pokoi hotelowych.

Jak mówi Interii mieszkający w Chiang Mai fotograf Jittrapon Kaicome, już od lutego powietrze ma tam ostry, duszący zapach. Ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, wyjechali z tej części Tajlandii, żeby przeczekać sezon wypalania pól gdzie indziej.

- To norma już od kilku lat. Wielu zamożniejszych mieszkańców, także ekspatów, wyjeżdża na południe albo do innych krajów. Ale dotyczy to tylko tych, którzy mogą pracować zdalnie i nie mają zobowiązań rodzinnych. Pozostałym pozostaje praca z domu i maski przeciwpyłowe - mówi Jittrapon.

Na początku kwietnia lokalne władze wezwały mieszkańców do unikania przebywania na zewnątrz, a pracodawców - do umożliwienia pracownikom pracy z domu. Zamknięto przedszkola, które nie są wyposażone w klimatyzację i funkcjonujące na wolnym powietrzu siłownie. Gubernator prowincji zwrócił się do właścicieli restauracji i obiektów rozrywkowych o zapewnienie klientom klimatyzowanych pomieszczeń.