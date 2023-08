Skandaliczne zachowanie kelnera. "Zaczął się śmiać i włączył dźwięk syren"

- Przyjechałyśmy i złożyłyśmy zamówienie. Poprosiłem o hasło do wi-fi. Na co czeski kelner odpowiedział, że internet jest tylko rosyjski. Z początku nie zwróciłam na to uwagi, pomyślałam, że myśli, że jestem Rosjanką . Po pięciu minutach słyszę rosyjski hymn narodowy. Nie rozumiem, co się dzieje - relacjonowała kobieta.

- Wchodzę do środka i pytam: "Czy to jest hymn Rosji?". Na co on odpowiada "tak". Mówię, że jestem Ukrainką. Na co on mi mówi: "No i co z tego?". Zaczął się śmiać i włączył dźwięk syren - wspomniała kobieta.