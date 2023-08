W Guimar w prowincji Santa Cruz de Tenerife 80-latek obrzucił we wtorek kamieniami śmigłowiec, który przygotowywał się do pobrania wody ze zbiornika na jego posesji. Wskutek jego działań maszyna została uszkodzona i zmuszona była awaryjnie lądować. Jak informuje Gwardia Cywilna, rolnik został zatrzymany pod zarzutem przestępstwa przeciwko żegludze powietrznej.

Pożary na Teneryfie. Śmigłowce gaśnicze w akcji