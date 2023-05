Odkrycia dokonali naukowcy z Tiumeńskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego podczas ekspedycji na Syberię i do Mongolii. W sumie wyróżniono trzy nowe gatunki kleszczy, które mogą przenosić groźne choroby zakaźne. Wykryte gatunki należą do rodzin Spinturnicidae i Macronyssidae.

Jeden z nich, oprócz boreliozy i zapalenia opon mózgowych, może przenosić dżumę, gorączkę Zachodniego Nilu i tularemię, czyli tzw. gorączkę zajęcza. Lista chorób jest dłuższa i obejmuje infekcje zarówno wirusowe, jak i bakteryjne.

Badacze szukali przyczyn pandemii koronawirusa

Naukowcy odkryli kleszcze w ciałach pozyskanych wcześniej i utrzymywanych do badań nietoperzy. Analizowali je ze względu na pandemię COVID-19. "Nietoperze przenoszą wiele różnych patogenów, w tym COVID-19 (...). Nietoperze są zwierzętami kolonialnymi i tworzą duże skupiska, co dodatkowo przyczynia się do rozprzestrzeniania się wśród nich chorób" - czytamy w komunikacie prasowym uniwersytetu.

Zdjęcie Zdjęcie nowego gatunku pod mikroskopem / Tiumeński Państwowy Uniwersytet Medyczny/Marija Orłowa / materiały prasowe

Badacze chcieli przeanalizować ciała nietoperzy, bo to prawdopodobnie ten gatunek pierwotnie przeniósł wirusa pandemii COVID-19.