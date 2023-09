W kopalni soli z epoki żelaza w Dürrnberg w Austrii znaleziony został but sprzed 2100 lat. Zgodnie z treścią komunikatu prasowego Niemieckiego Muzeum Górnictwa z 31 sierpnia, archeolodzy kopali tam tunel i to właśnie wtedy dokonano zaskakującego odkrycia.

Odkrycie w kopalni soli w Austrii. To dziecięcy but

Mały but był niezwykle dobrze zachowany. Brązowy materiał, z którego został wykonany, został rozcięty pośrodku, tworząc coś w rodzaju haczyków w kształcie liter U. Przez ten charakterystyczny wygląd został on porównany do współczesnych baletek, które noszą tancerze.

W komunikacie podano także, że na bucie znajdowały się pozostałości lnianych sznurówek. Archeolodzy właśnie na podstawie konkretnej konstrukcji sznurowania zidentyfikowali obuwie jako powstałe w II wieku p.n.e.

Austria. "Znalezisko jest wyjątkowe"

Jak przekazano na stronie muzeum, w Dürrnberg już wcześniej dochodziło do odkryć w postaci skórzanych butów, jednak but dziecięcy, który znaleziono teraz, jest wyjątkowy ze względu na to, że świadczy o obecności dzieci pod ziemią.

Dodano także, że to ze względu na konserwujące działanie soli jest on tak dobrze zachowany, co nie zdarza się często - w miejscu innych wykopalisk odkryć w takiej postaci jest niewiele. Materiały organiczne zwykle bowiem z czasem ulegają rozkładowi.

W niedalekim sąsiedztwie od tego znaleziska odkryto także fragment łopaty oraz resztki futra ze sznurowaniem, które prawdopodobnie były fragmentem futrzanego kaptura. Badacze nie sprecyzowali jednak, czy było to w jakiś sposób powiązane z odkryciem dziecięcego obuwia.

Austria. Badacze: But odpowiada rozmiarowi 30

Według badaczy but w przybliżeniu odpowiada współczesnemu europejskiemu rozmiarowi 30. Chociaż obecnie taki rozmiar noszony jest przez dzieci w wieku 5-6 lat, archeolodzy nie zdecydowali się na określenie wieku właściciela buta.

W komunikacie podano także, że wykopaliska prowadzone w tunelu są częścią długoterminowego projektu badawczego prowadzonego w Dürrnberg. Badacze mają zamiar kontynuowania prac w kopalni soli w celu lepszego poznania ludzi z epoki żelaza, którzy kiedyś pracowali w tym miejscu.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!