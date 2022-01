Niespodziewany przelot rosyjskiego samolotu w Finlandii. "To raczej nie był przypadek"

Niespodziewany przelot dużego rosyjskiego cywilnego samolotu transportowego nad kwaterą sił powietrznych oraz bazą wywiadu wojskowego w środkowej Finlandii wywołał spekulacje o rosyjskiej prowokacji, akcie szpiegowskim, czy też testowaniu reakcji Finów. - To raczej nie był przypadek - stwierdził szef parlamentarnej komisji obrony narodowej Ilkka Kanerva. Fińskie Siły Powietrzne przekazały we wtorek, że o przelocie samolotu cywilnego wiedziały i że został on zaakceptowany.