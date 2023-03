Szef niemieckiej agencji wywiadowczej Bundesnachrichtendienst (BND) rzadko pojawia się przed kamerami. Teraz jednak Bruno Kahl udzielił magazynowi politycznemu ARD "Kontraste" wywiadu, którego tło stanowiło dziennikarskie dochodzenie magazynu w sprawie prawicowego ekstremizmu w powiązaniu z BND.

Jak podaje portal "Tagesschau", jeden z przypadków dotyczy Bjoerna Hornschu, który do wtorku był politykiem AfD w Turyngii. Według ustaleń magazynu "Kontraste", ten oficer niemieckiej armii jest współpracownikiem BND. Hornschu kandydował z ramienia AfD do parlamentu krajowego Turyngii oraz jako starosta w powiecie Kyffhäuser, gdzie jest również radnym powiatu. We wtorek ogłosił, że zamierza zrezygnować z mandatu. Oddział AfD w Turyngii, którem przewodzi Bjoern Hoecke jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji Turyngii jako "udowodniony obiekt obserwacji prawicowego ekstremizmu".

"Demokracja pozorna" i "repopulacja"

Bjoern Hornschu przyciąga uwagę w mediach społecznościowych także wypowiedziami, które są wątpliwe pod względem lojalności wobec państwa. Na przykład w filmie na YouTube, odnosząc się do swojej pracy jako radnego powiatu i ograniczeń wynikających z zapobiegania pandemii, twierdził, że niemiecka demokracja "przerodziła się w demokrację pozorowaną".

Według "Tagesschau" w poście na Facebooku w roku 2018 Bjoern Hornschu określił Republikę Federalną jako "NRD 2.0". W 2019 roku mówił o "Umvolkung" (repopulacja, zmiana etnicznego składu społeczeństwa) i wielokrotnie udostępniał treści z radykalnego magazynu "Compact", który jest klasyfikowany przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji jako "udowodniony jako skrajnie prawicowy". Według informacji "Kontraste" Urząd Ochrony Konstytucji Turyngii w ubiegłym roku wskazał BND swojego pracownika o poglądach prawicowo-ekstremistycznych.

W międzyczasie BND zakazała Hornschu wstępu na jej teren. Mężczyzna nie chciał odpowiedzieć na pytania dziennikarzy "Kontraste". Wczoraj jednak poinformował, że występuje z AfD. Jak napisał na Facebooku: "Na nowo ułożę swoje gwiazdy, muszę myśleć o sobie i swoim zdrowiu".

Zbieżności z innymi przypadkami

W przeszłości magazyn "Kontraste" kilkakrotnie informował o profesorze Martinie Wagerze, który jako politolog uczył młodszy personel BND w "Centrum Szkolenia i Edukacji Wywiadu", dopóki jego certyfikat bezpieczeństwa nie został cofnięty przez BND w maju 2022 roku. Powodem było przesłanie przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) do BND informacji, zgodnie z którą w sprawie Wagenera pojawiły się "ustalenia istotne w kwestii bezpieczeństwa".