Deutsche Bahn (DB) zawiesiła w piątek połączenia dalekobieżne między Hamburgiem a Berlinem oraz między Hamburgiem a Rostockiem . Jak poinformował koncern, przyczyną są szkody spowodowane aktami wandalizmu . Pożary w kanałach kablowych doprowadziły do uszkodzeń systemu sygnalizacji i komunikacji.

Poprzez wlanie benzyny do kanałów kablowych przy torach kolejowych miało dojść do długotrwałych zakłóceń . Nieznani sprawcy utrzymują, że sabotowali tylko odcinki trasy przeznaczonej dla ruchu towarowego. W piątkowe popołudnie trwały jeszcze prace naprawcze .

Z informacji zawartych w internetowej wyszukiwarce rozkładu jazdy Deutsche Bahn wynika, że obecnie około dwie trzecie połączeń ICE między Hamburgiem a Berlinem zostało odwołanych. Pociągi ICE, które wciąż kursują, musiały zostać przekierowane, co wydłuża odpowiednio czas podróży o 30 do 60 minut. Ponadto są one mocno przepełnione.