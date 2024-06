Również nasza redakcja, podróżując na spotkania reprezentacji Polski do Berlina i Dortmundu, podczas każdej podróży napotykała problemy. Pociąg było albo spóźniony o kilkadziesiąt minut , albo wyjeżdżał w trasę tylko z połową zaplanowanych wagonów , bo zamiast dwóch złączonych składów, w trasę wypuszczano jeden. To oznaczało, że pasażerowie, którzy zarezerwowali miejsca w danym pociągu, albo byli przebukowywani na kolejny pociąg, albo w najlepszym wypadku otrzymywali nową rezerwację w skróconym składzie. Pod warunkiem, że były w nim jeszcze miejsca.

Austriaccy kibice śpiewali: Niemiecka kolej jest w welkiej d...

Niemiecka kolej najbardziej naraziła się austriackim kibicom, a wszystko za sprawą podróży kilkuset fanów tamtejszej reprezentacji, którzy na pierwszy mecz do Dusseldorfu z Francją dotarli do celu w 70 minucie meczu. Ich punktualny po austriackiej stronie pociąg nagle skończył bieg po przekroczeniu granicy. Potem zabrakło komunikacji zastępczej. A gdy nagle dotarli do Norymbergii, by złapać pociąg do Dusseldorfu, ten został odwołany.