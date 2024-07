Organizacja monitorowana przez niemieckie służby

Jest to symbol "Szarych Wilków". To zwolennicy skrajnie prawicowego ruchu "Ülkücü", który jest monitorowany przez niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji. W Turcji ultranacjonalistyczna MHP jest ich politycznym przedstawicielem i sojusznikiem islamsko-konserwatywnej AKP prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Pozdrowienie zazwyczaj wyraża przynależność i sympatię do ruchu i jego ideologii.