Niemcy. "Welt": To szczyt hańby. Scholz nie pokazał się z dobrej strony

"Ten zimny, technokratyczny styl to ukłon w stronę Putina" - podaje dziennik "Welt" w nawiązaniu do postawy kanclerza Niemiec Olafa Scholza na spotkaniu liderów państw UE. Na pytanie, co pozostało po "pompatycznie zainscenizowanym szczycie wersalskim", gazeta odpowiada: "był to szczyt hańby", a Scholz "nie pokazał się z dobrej strony".

Zdjęcie Kanclerz Niemiec przeciwko szybkiemu przyjęciu Ukrainy do UE / AP/Associated Press/East News / East News