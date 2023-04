Obraźliwe wypowiedzi dotyczące m.in. Niemców Wschodnich, które Mathias Doepfner, szef koncernu Axel Springer, wysyłał swoim bliskim współpracownikom, zostały ujawnione w czwartek przez tygodnik "Zeit", wywołując falę oburzenia. Doepfner jako człowiek "arogancki i zagrażający demokracji" powinien ustąpić ze stanowiska - zaapelował Carsten Schneider (SPD), pełnomocnik rządu ds. Wschodu.

Pełnomocnik rządu ds. Wschodu: To arogancja i pogarda dla demokracji

"Zeit" ujawnił kilka cytatów z wewnętrznych e-maili Doepfnera, w których pisał, że Niemcy z terenu byłej NRD są "albo komunistami, albo faszystami". W 2019 roku napisał z błędami ortograficznymi - z małych liter - nazwę NRD i określenie Ossis (używane wobec Niemców ze wschodnich landów - przyp. red.): "ossis nigdy nie zostaną demokratami. Być może byłą nrd należy przekształcić w strefę rolniczo-produkcyjną ze standardową płacą".

"Jego światopogląd na Niemców z NRD mógłby wywołać mój śmiech, gdyby nie to, jaką ma władzę" - skomentował Schneider w rbb24 Brandenburg. "To pokazuje, że nie ma on moralnej uczciwości, która jest konieczna do pełnienia ważnej roli szefa największej prywatnej grupy medialnej w Niemczech" - podkreślił Schneider.

Zdaniem pełnomocnika ds. Wschodu, wypowiedzi Doepfnera są "formą arogancji, a także pogardy dla instytucji demokracji". "Pod tym względem stanowi on obciążenie nie tylko dla grupy medialnej, ale także dla społeczeństwa" - podkreślił Schneider, którego zdaniem ujawnione przez Doepfnera poglądy są "odrażające". Z tego powodu Doepfner jest "nie do utrzymania" na swoim stanowisku - podsumował polityk SPD.