Niemiecki Federalny Urząd do spraw Migracji i Uchodźców (BAMF) otrzymał ostrzeżenie o sprawcy zamachu w Magdeburgu późnym latem 2023 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych - donosi agencja dpa. BAMF twierdzi, że potraktował wskazówkę poważnie. Tymczasem policja poinformowała, że ofiary to dziewięcioletni chłopiec oraz cztery kobiety w wieku od 45 do 75 lat.