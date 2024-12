Groźny pożar szaleje w stanie Wiktoria w Australii. Żywioł zmusił setki mieszkańców do opuszczenia swoich domostw. Pożar wywołało uderzenie pioruna, od którego doszło we wtorek. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, że strażacy zapowiedzieli, że walki z żywiołem potrwają jeszcze co najmniej kilka dni. Niestety suche lato przyczyniło się do poważnego ryzyka pożarów buszu. Służby działają, aby uniknąć strat, jak w poprzednich latach.