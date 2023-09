Ponad 80 kierowców strajkuje

Roman w trasę wyjechał dopiero w połowie marca i jeździł do 3 sierpnia. Jak obliczył, firma LUK MAZ jest mu winna prawie 6 tysięcy euro . A jeździł głównie po Niemczech, Austrii i krajach Beneluksu. Wie, że musiał zarabiać więcej niż 80 euro dziennie, bo np. jeżdżąc po Niemczech ma prawo do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w tym kraju, czyli 12 euro. Żądania Romana są skromne. - Każdy człowiek ma dostać pieniądze za pracę. Nie chcę dostawać jak Niemiec, ale za darmo pracować nikt nie będzie. Żeby chociaż zapłacili to, co obiecywali - mówi.

Drugi strajk kierowców grupy Mazur

To drugi strajk kierowców grupy Mazur na parkingu przy A5. Już w kwietniu br. strajkowało tam ponad 60 kierowców. Przebieg protestu był burzliwy i odbił się szerokim echem, kiedy do protestujących przyjechał wynajęty przez właściciela firmy "paramilitarny" zespół detektywa bez licencji Krzysztofa Rutkowskiego. Konieczna była interwencja niemieckiej policji, a prokuratura w Darmstadt prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

Strajk kierowców polskiej firmy. "No money"

Ciężarówki zmieniły się w domy

Dla strajkujących od prawie dziesięciu tygodni kierowców rzeczywistość jest inna. Przyczepy samochodów zamieniły się w ich salony, palety służą za stoły, skrzynki - za krzesła. Przy wozach kuchenki gazowe, na których gotuje się makaron albo podgrzewa zawartość konserwy. Obok woda w kanistrach. Na samochodach suszą się ręczniki i pranie. Przy placu stoi kilka przenośnych kabin sanitarnych. Jedyny na parkingu płatny prysznic co rusz jest nieczynny. Trzeba improwizować. - Grzejesz wodę w kanistrze na słońcu. Potem wchodzisz do pustej przyczepy, wysoko zawieszasz kanister i się myjesz - mówi Roman.

Ale Mazur nie chce płacić. - To drapieżcy! Nie mają skrupułów - mówi Edwin Atema z holenderskiej federacji związków zawodowych FNV i Europejskiego Związku Pracowników Transportu . Atema reprezentuje strajkujących kierowców w sporze z pracodawcą. I on pomieszkuje teraz na parkingu.

Jak mówi, Łukasz Mazur uznał, że nie jest pracownikom nic winny, a cały strajk nazwał "szantażem". Do prokuratury w Darmstadt wniósł przeciw kierowcom pozew. Podczas ostatniej rozmowy przyznał jednak, że jest winny kierowcom pieniądze. - Już mieliśmy nadzieję, że dojdzie do negocjacji - mówi Atema w rozmowie z DW. - Ale potem Mazur powiedział, że jest jeszcze druga strona: kierowcy są winni pieniądze firmie, bo zatrzymali pojazdy na parkingu. Każdy z nich ma zapłacić Mazurowi 10-20 tysięcy złotych - relacjonuje związkowiec.

Strajk mógłby skończyć się w "dziesięć minut"

Związkowiec napisał do wszystkich firm, których towar był przewożony na ciężarówkach stojących w Graefenhausen. Na razie zapłaciły tylko dwie austriackie firmy spedycyjne - każda po 20 tysięcy euro. I zobowiązały się zerwać współpracę z Mazurem. - Teraz grube ryby powinny zrobić to samo - mówi Edwin Atema. - One wszystkie mówią o poszanowaniu praw człowieka, ludzkich warunkach pracy. To one decydują teraz o życiu i śmierci tych kierowców i ich rodzin.