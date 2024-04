Nie żyje Peter Higgs fizyk, laureat Nagrody Nobla, odkrywca "boskiej cząstki"

Peter Higgs zmarł w Edynburgu , w wieku 94 lat - poinformował we wtorek "The Guardian". Fizyk otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2013 r., wraz z Francois Englertem, za teorię, która wyjaśnia, skąd się bierze masa. Jej słuszność potwierdziło odkrycie bozonu Higgsa, zwanego też "boską cząstką" .

W 1964 r. Peter Higgs jako pierwszy zaproponował istnienie cząstki - bozonu Higgsa. Przy masie 120 razy większej od masy protonu, bozon Higgsa to druga pod względem ciężkości znana cząstka. Jednocześnie jego czas życia wynosi zaledwie 10 do potęgi -22 sekundy. To oznacza, że nie można go znaleźć w naturze.