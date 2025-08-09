Nie żyje Jim Lovell. Dowodził misją Apollo 13

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Nie żyje Jim Lovell, amerykański astronauta, który dowodził słynną misją księżycową Apollo 13. Miał 97 lat. O jego śmierci poinformowała NASA.

Zmarł astronauta Jim Lovell, dowódca misji Apollo 13
Zmarł astronauta Jim Lovell, dowódca misji Apollo 13 Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

"NASA składa kondolencje rodzinie kapitana Jima Lovella, którego życie i praca inspirowały miliony ludzi przez dziesięciolecia" - ogłosiła w piątek agencja w oświadczeniu, chwaląc jego "niezłomny charakter i odwagę" w umożliwieniu Stanom Zjednoczonym "dotarcie na Księżyc".

Jim Lovell nie żyje. Dowodził misją Apollo 13

Lovell, były pilot Marynarki Wojennej USA, był najbardziej doświadczonym astronautą pionierskiej ery eksploracji kosmosu i spędził w przestrzeni pozaziemskiej 715 godzin w ramach programów Mercury, Gemini i Apollo.

Najbardziej znany jest jednak jako dowódca swojej ostatniej misji, Apollo 13 w 1970 r.

Lot na Księżyc. "Houston, mamy problem"

Lot zmierzający na Księżyc omal nie zakończył się katastrofą ze względu na awarię i eksplozję na pokładzie statku, lecz ostatecznie został sprowadzony bezpiecznie na Ziemię dzięki improwizacji załogi i inżynierów NASA.

Misja została uwieczniona w popularnym filmie, w którym w Lovella wcielił się Tom Hanks i wypowiedział słynną kwestię "Houston, mamy problem".

Zobacz również:

Nie żyje Jadwiga Morawiecka, matka Mateusza Morawieckiego
Polska

Nie żyje Jadwiga Morawiecka. Były premier zamieścił pożegnalny wpis

Marta Stępień
Marta Stępień

    Jak zauważa "New York Times", w rzeczywistości kapitan Lovell nie był pierwszym, który poinformował centralę NASA o problemie (był to pilot Jack Swigert - red.), a jego brzmiały "Houston, mieliśmy problem".

    Sam Lovell również zaliczył epizod w filmie, jako kapitan okrętu, który powitał wodującą na oceanie załogę.

    Astronauta odznaczony orderami

    Astronauta został odznaczony kilkoma orderami, w tym w 1970 r. najwyższym odznaczeniem cywilnym, Prezydenckim Medalem Wolności przez prezydenta Richarda Nixona.

    Pochodzący z Cleveland Lovell miał czwórkę dzieci i 11 wnucząt.

    Zobacz również:

    Nie żyje Ozzy Osbourne. Wokalista zmarł w wieku 76 lat
    Świat

    Nie żyje Ozzy Osbourne. Legendarny wokalista zmarł w wieku 76 lat

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański
      "Jedna głowa spadła, pewnie spadnie następna". Minister o KPOPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze