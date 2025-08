"Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre - zawdzięczam mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej ojczyzny. To dzięki mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć" - dodał były premier.