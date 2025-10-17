W skrócie Ace Frehley, legendarny gitarzysta i współzałożyciel zespołu KISS, zmarł w wieku 74 lat po niedawnym upadku w domu.

Rodzina i członkowie zespołu wspominają go jako niezastąpionego muzyka i podkreślają jego trwałe dziedzictwo w świecie rocka.

Frehley odszedł z KISS w 1982 roku, prowadził karierę solową, a w latach 90. powrócił na krótko do legendarnej formacji.

"W jego ostatnich chwilach mieliśmy szczęście być przy nim - otoczyć go miłością, spokojem, modlitwą i dobrymi myślami, gdy opuszczał ten świat. Wspominając jego niezwykłe życie i osiągnięcia, wiemy, że pamięć o Ace'u będzie żyła wiecznie" - przekazano w komunikacie rodziny artysty.

Ace Frehley współtworzył KISS w 1973 roku, razem z basistą Gene'em Simmonsem, wokalistą Paulem Stanleyem i perkusistą Peterem Crissem. Zespół napisał na platformach społecznościowych, że Frehley był "niezastąpionym żołnierzem rocka".

Gene Simmons w pożegnalnym wpisie na platformie X podkreślił: "Nikt nie dorówna dziedzictwu Ace'a. Wiem, jak bardzo kochał swoich fanów".

Simmons dodał również, że szczególnie smutne jest to, iż Frehley nie doczekał uhonorowania podczas 48. gali Kennedy Center Honors, zaplanowanej na grudzień.

KISS wyróżniał się nawet wśród najbardziej ekstrawaganckich zespołów lat 70. - makijaż w stylu kabuki, buty na platformach i pirotechniczne show uczyniły z nich legendę rocka.

Charakterystyczne logo z błyskawicami i wizerunek Simmonsa z wysuniętym językiem zapisały się na trwałe w historii popkultury.

Do największych przebojów grupy należą m.in. "I Was Made for Lovin' You", "God of Thunder" i "Strutter".

Frehley odszedł z zespołu w 1982 roku z powodu problemów osobistych i różnic artystycznych. Kontynuował jednak działalność solową, zakładając grupę Frehley's Comet, z którą nagrał kilka popularnych albumów. W połowie lat 90. ponownie dołączył do KISS na sześć lat.

Artysta pozostawił po sobie żonę Jeanette i córkę Monique.

