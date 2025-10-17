Nie żyje Ace Frehley z zespołu KISS. "Niezastąpiony żołnierz rocka"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Aktualizacja

Ace Frehley, pierwszy gitarzysta amerykańskiego zespołu glamrockowego KISS, zmarł w wieku 74 lat - poinformowała jego rodzina. Według rzecznika artysty muzyk zmarł w domu po niedawnym upadku. W oświadczeniu rodzina napisała, że jest "zdruzgotana i pogrążona w żałobie" po jego śmierci.

Ace Frehley, pierwszy gitarzysta i współzałożyciel zespołu KISS, nie żyje
Ace Frehley, pierwszy gitarzysta i współzałożyciel zespołu KISS, nie żyjeMark SullivanGetty Images

W skrócie

  • Ace Frehley, legendarny gitarzysta i współzałożyciel zespołu KISS, zmarł w wieku 74 lat po niedawnym upadku w domu.
  • Rodzina i członkowie zespołu wspominają go jako niezastąpionego muzyka i podkreślają jego trwałe dziedzictwo w świecie rocka.
  • Frehley odszedł z KISS w 1982 roku, prowadził karierę solową, a w latach 90. powrócił na krótko do legendarnej formacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W jego ostatnich chwilach mieliśmy szczęście być przy nim - otoczyć go miłością, spokojem, modlitwą i dobrymi myślami, gdy opuszczał ten świat. Wspominając jego niezwykłe życie i osiągnięcia, wiemy, że pamięć o Ace'u będzie żyła wiecznie" - przekazano w komunikacie rodziny artysty.

Ace Frehley współtworzył KISS w 1973 roku, razem z basistą Gene'em Simmonsem, wokalistą Paulem Stanleyem i perkusistą Peterem Crissem. Zespół napisał na platformach społecznościowych, że Frehley był "niezastąpionym żołnierzem rocka".

Gene Simmons w pożegnalnym wpisie na platformie X podkreślił: "Nikt nie dorówna dziedzictwu Ace'a. Wiem, jak bardzo kochał swoich fanów".

Simmons dodał również, że szczególnie smutne jest to, iż Frehley nie doczekał uhonorowania podczas 48. gali Kennedy Center Honors, zaplanowanej na grudzień.

Zobacz również:

Piotr Alexewicz jedynym Polakiem w finale XIX Konkursu Chopinowskiego
Polska

Konkurs Chopinowski. Polak zakwalifikował się do finału

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Ace Frehley nie żyje. Współzałożyciel KISS miał 74 lata

    KISS wyróżniał się nawet wśród najbardziej ekstrawaganckich zespołów lat 70. - makijaż w stylu kabuki, buty na platformach i pirotechniczne show uczyniły z nich legendę rocka.

    Charakterystyczne logo z błyskawicami i wizerunek Simmonsa z wysuniętym językiem zapisały się na trwałe w historii popkultury.

    Do największych przebojów grupy należą m.in. "I Was Made for Lovin' You", "God of Thunder" i "Strutter".

    Frehley odszedł z zespołu w 1982 roku z powodu problemów osobistych i różnic artystycznych. Kontynuował jednak działalność solową, zakładając grupę Frehley's Comet, z którą nagrał kilka popularnych albumów. W połowie lat 90. ponownie dołączył do KISS na sześć lat.

    Artysta pozostawił po sobie żonę Jeanette i córkę Monique.

    Źródło: AFP

    Zobacz również:

    Nie żyje Ozzy Osbourne. Wokalista zmarł w wieku 76 lat
    Świat

    Nie żyje Ozzy Osbourne. Legendarny wokalista zmarł w wieku 76 lat

    Wojciech Barański
    Wojciech Barański
    Co dalej z Polską 2050? Śliz: Z Hołownią łączą nas wspólne ideałyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze