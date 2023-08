Turyści podróżujący do Pozze we Włoszech zostali zatrzymani do policyjnej kontroli. Funkcjonariusze zauważyli, że pies, który z nimi podróżował samochodem, nie ma przypiętej smyczy. Policjanci już chcieli wystawić parze mandat, gdy kobieta wpadła na pomysł, jak można uniknąć kary.