Natalia Oskar odpowiada na zarzuty

Na zarzuty odpowiedziała również sama Natalia Oskar w rozmowie z serwisem Starhit.ru.

- Jeśli chodzi o hejt, to nie obchodzą mnie takie opinie. Mają do tego prawo. Nie trzeba tracić czasu na czytanie, gdy ktoś jest ze mnie niezadowolony. Idę własną drogą, wiem, że odpowiednia przygotowałam się do zawodów i włożyłam w to dużo wysiłku - tłumaczyła nowa miss. Niekorzystne zdjęcie ze sceny miało być efektem przemęczenia i długich prób do konkursu.

Oskar odrzuca też zarzuty o stosowanie operacji plastycznych. Twierdzi, że jej szczupła sylwetka i twarz to wynik "samodyscypliny". - Dwa lub trzy razy w tygodniu uprawiam sport z trenerem. Obserwuję swoją dietę i nie jem słodyczy (...). Pomaga mi dobrze wyglądać bez zabiegów i operacji - podsumowuje.