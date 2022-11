Naprawa Mostu Krymskiego potrwa blisko rok. Komplikacje dla rosyjskiej armii

Oprac.: Marta Stępień Świat

Most Krymski nie zostanie w pełni naprawiony przed wrześniem 2023 r. - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak podkreślił resort, ogranicza to zdolność Rosji do transportu wojsk i sprzętu na Krym i południową Ukrainę. 8 października łączący Rosję z Krymem Most Kerczeński uszkodziła eksplozja.

Zdjęcie Zniszczony fragment Mostu Krymskiego / STRINGER / AFP / AFP