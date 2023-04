Ukraina a World Press Photo. Zwyciężyła fotografia z Mariupola

Nagroda Story of the Year przypadła Madsowi Nissenowi i jego cyklowi dziewięciu zdjęć, które przedstawiają życie w Afganistanie pod rządami talibów, bez dostępu do międzynarodowej pomocy. Anush Babajanyan wygrała w kategorii projektu długoterminowego. Udokumentowała ona wpływ kryzysu klimatycznego na gospodarkę wodną w Azji Środkowej. W kategorii Open Format Ward zwyciężył natomiast Mohamed Mahdy, który ukazał znikającą wioskę rybacką w Aleksandrii w Egipcie.

Jak przekazała dyrektor World Press Photo Foundation, Joumana El Zein Khoury, dzięki tym dokumentacjom miliony ludzi na całym świecie zobaczą obrazy śmierci, rozpaczy, straty. - Moim życzeniem jest, aby oni również zobaczyli to, co ja. Nadzieję, że dzięki dokumentacji jest szansa na sprawiedliwość i lepszą przyszłość. Dzięki pamięci szanujemy to, co utracone, a dzięki odwadze i poświęceniu tych fotografów doświadczamy inspiracji - podkreśliła.

Otwarcie wystawy World Press Photo, gdzie zobaczyć będzie można prace zwycięzców konkursu, odbędzie się w Amsterdamie w sobotę 22 kwietnia. "W sumie zdjęcia laureatów będzie można zobaczyć w ponad 60 miastach na całym świecie" - przekazuje NL Times.