Nagranie z Rodos obiegło sieć. "Pracownicy nie są niewolnikami"

Do sieci trafiło nagranie z kelnerem z Rodos w Grecji, który wszedł do morza, by obsłużyć klientów. Incydent wywołał oburzenie, a sprawa dotarła do greckiego ministra. Zlecił w lokalu na plaży kontrolę Inspekcji Pracy. - Era niewolnictwa się skończyła, a pracownicy nie są niewolnikami - powiedział Adonis Jeorjadis.

Zdjęcie Grecki lokal oskarżony o wykorzystanie pracownika / pexels.com