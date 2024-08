Na plaży zostały jedynie mokre ubrania. Trwają poszukiwania

Niemiecka policja prowadzi poszukiwania mężczyzny, który na jednej z plaż nad Morzem Bałtyckim zostawił swoje ubrania. Niepokój funkcjonariuszy wzbudził fakt, że odnalezione rzeczy były mokre. Do tej pory nikt nie zgłosił zaginięcia, a wstępne informacje wskazują, że poszukiwana osoba nie opuściła plaży. Znaleziono również polskie papierosy, co może oznaczać, że ubrania należą do Polaka.