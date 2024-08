Do zaginięcia żołnierza doszło w poniedziałek wieczorem. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po godz. 20 i trwała do późnych godzin wieczornych jednak 27-latka nie udało się odnaleźć. Akcję wznowiono we wtorek, ale i wówczas nie przyniosła żadnych rezultatów. Obecnie to już trzeci dzień, w którym nie wiadomo, gdzie znajduje się wojskowy.