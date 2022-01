Mord w Wielkiej Brytanii. Zabił kobietę i trójkę dzieci, jedno zgwałcił

Świat

Damien Bendall usłyszał kolejne zarzuty w związku z bestialskim mordem w Wielkiej Brytanii. Do tragedii doszło we wrześniu na terenie hrabstwa Derbyshire. Wówczas to 31-latek miał zabić trójkę dzieci oraz swoją partnerkę. Jak dowodzą śledczy, mężczyzna miał także zgwałcić najmłodsze dziecko - 11-letnią Connie.

Zdjęcie Wielka Brytania. Brutalny mord i gwałt na 11-latce / 123RF/PICSEL