- Mamy podobne poglądy na temat Ukrainy i pomocy Ukrainie, a także migracji oraz innych wyzwań, przed którymi stoimy - mówił premier Polski. Morawiecki wyraził również swoje zadowolenie z tego, że wraz z szefową duńskiego rządu mogli omówić te kwestie.

Reklama

Premier Frederiksen, obecna na nagraniu, które zamieścił Morawiecki na swoim Twitterze również dodała, że wraz z Morawieckim są zgodni co do Ukrainy. - Mówił pan od początku tej straszliwej wojny, że będziecie wspierać Ukrainę jak długo będzie to konieczne. Stanowisko Danii w tej sprawie jest podobne - stwierdziła premier Danii.

Mette Frederiksen zwróciła się także bezpośrednio do Ukraińców. - Drodzy Ukraińcy, Polska jest waszym bliskim sąsiadem i przyjacielem. My nie jesteśmy waszym sąsiadem, ale także jesteśmy waszymi przyjaciółmi - mówiła. Dodała również: - Będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, by wam pomagać.

Premier Morawiecki: Jednomyślność NATO w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie trudne, ale nie niemożliwe

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki został zapytany przez Piotra Witkowskiego z Polsat News o to, czy NATO powinno dać gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Szef polskiego rządu zaznaczył, że "może sobie to wyobrazić".

- Jeszcze niedawno czołgi były czymś, co wydawało się niemożliwe do przekazania Ukrainie. Wierzę, ze tak samo będzie z gwarancjami bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy. Uzyskanie jednomyślności NATO w tej kwestii będzie trudne, ale nie niemożliwe w czasie szczytu NATO w Wilnie w lipcu.