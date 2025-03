W powietrzu pojawią się drobne cząstki. Nie chodzi o smog

Niebo może zmienić barwę. Wszystko z powodu pyłu, który zostanie przywiany znad Sahary. Według najnowszych prognoz będzie go można odczuć w południowych województwach kraju w poniedziałek wieczorem. Nie będą to jednak duże ilości. Do wtorku drobiny z największej pustyni świata powinny zniknąć z naszego nieba.