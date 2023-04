Na post Shieldsa odpowiedział Elon Musk . "Przykro to słyszeć. Wielu moich znajomych zostało napadniętych. Brutalne przestępstwa są w San Francisco przerażające. Nawet jeśli kogoś złapią, napastnicy są często uwalniani" - napisał dyrektor generalny SpaceX i właściciel Twittera.

New York Post cytuje także słowa dobrego znajomego ofiary. Rozmówca przekazał dziennikarzom, że Bob Lee zdecydował się zostać w podróży służbowej dzień dłużej i to wtedy doszło do napaści. "Wciąż jestem w szoku. Uważam, że nie zrobił nic, co mogłoby sprowokować złodzieja. Myślę, że w takiej sytuacji by się nie stawiał i oddał pieniądze" - powiedział.

Zabójstwo Boba Lee. Ustalenia śledczych i wyrazy współczucia

New York Post podaje, że policja nie ujawnia szczegółów na temat śledztwa i ewentualnych podejrzanych oraz informuje, że do tej pory nie dokonano żadnych aresztowań. Śmierć poruszyła wiele osób w środowisku technologii i kryptowalut. Dyrektor generalny MobileCoin, Joshua Goldbard nazwał zmarłego przedsiębiorcę "siłą natury, która pomogła w narodzinach Androida i Cash App".

O śmierci Boba Lee napisał też Bill Barhydt, dyrektor generalny przedsiębiorstwa technologicznego Abra Global. "Był tatą dwojga dzieci, hojnym i przyzwoitym człowiekiem, który nie zasłużył na śmierć" - podkreślił Barhydt.