Weneckie władze z coraz większą stanowczością podejmują działania na rzecz tego, by miasto nad Canal Grande było także miejscem do życia dla jego mieszkańców, nie tylko dla turystów.

Wenecja. Nowe ograniczenia dla turystów

Projekt przepisów został skierowany do rady miejskiej i według zapowiedzi mają one wejść w życie 1 czerwca 2024 roku. - To ważny krok, który promuje zrównoważoną turystykę i gwarantuje ochronę oraz bezpieczeństwo miasta - powiedziała Elisabetta Pesce z zarządu Wenecji. Podkreśliła, że jest on przejawem troski o potrzeby wenecjan.