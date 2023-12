Powracająca co chwilę chęć zrobienia sobie selfie sprawiła, że grupa chińskich turystów wypadła z weneckiej gondoli wprost do lodowatej wody. Ich łódka, którą płynęli po kanałach słynnego miasta we Włoszech, przewróciła się. Policja podała, że pięć osób bezpiecznie dopłynęło do brzegu. Nikt nie został ranny, ale odnotowano straty materialne.